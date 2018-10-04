Глава "Лукойла" обеспокоен резким ростом нефтяных цен

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости/Прайм. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил об обеспокоенности наблюдающимся в последние месяцы резким ростом цены на нефть и тем, что он вызван политическими факторами и спекулянтами.

"Нас сегодня пугает та ситуация, которая складывается при таком резком росте цены на нефть. Нас пугает то, что политические факторы достаточно сильно влияют на цену нефти. На рынке присутствует большое количество спекулянтов", — сказал Алекперов, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Цена на нефть марки Brent в текущем году закрепилась выше отметки в 70 долларов за баррель, причем начиная с середины августа она практически безостановочно растет, обновляя и обновляя максимумы с ноября 2014 года. Очередную отметку — в 86 долларов за баррель — котировки взяли в среду, 3 октября. Суммарно с середины августа Brent подорожала примерно на 15 долларов, то есть более чем на 20%.

Одним из основных факторов этого роста цен является ожидание вступления в силу в начале ноября санкций США против нефтяного сектора Ирана, которыми Штаты стремятся свести до нуля экспорт "черного золота" из страны. Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РИА Новости назвал этот фактор неопределенности главным на текущий момент для нефтяных цен. По его оценке, этот риск добавляет к цене 5-7 долларов на баррель.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.