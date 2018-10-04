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Экономика

Торговый оборот Мурманской области и Норвегии вырос до $100 млн

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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фотоБанкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИКЕЛЬ (Мурманская область), 4 окт – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Мурманской области и Норвегии по итогам первого полугодия 2018 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 100 миллионов долларов, сообщила РИА Новости министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

"Норвегия остается одним из основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. По итогам первого полугодия 2018 по сравнению с прошедшим периодом он (торговый оборот — ред.) вырос почти в два раза, превысив 100 миллионов долларов", — сказала Тихонова.

При этом, по ее словам, для Мурманской области как для экспортно-ориентированного региона, где больше 80% товаров поставляется на экспорт, во внешнеторговом обороте с Норвегией сохраняется паритет. "У нас экспорт и импорт в одинаковых величинах — порядка 50 миллионов. Традиционно мы поставляем рыбу, минеральные ресурсы, импортируем корма для рыбы и оборудование", — отметила министр.

При этом, подчеркнула представитель мурманского правительства, предприятия с норвежским капиталом чувствуют себя в российском регионе уверенно. "У нас работает порядка 20 предприятий (с норвежским капиталом – ред.). Не так давно в Кировске открылась организация, которая занимается экстремальным туризмом — это дорога в Хибинах, норвежский капитал. В сфере туризма с учетом потока туристов из Азии и в Норвегию, и в Россию – у нас тоже есть совместные интересы", — добавила Тихонова.

В ближайшие годы власти региона рассчитывают на рост турпотока за счет захода в Мурманск паромов, на который норвежская компания Hurtigruten продает билеты на 2019 год. Кроме того, успешно развивается сотрудничество в рамках программы "Коларктик": за два прошедших тура было отобрано 18 заявок, 13 из них – с участием Мурманской области. "Мы ждем подписания большого грант-контракта 1 ноября – это проект по реконструкции дороги на Лотту на нашей территории и совместно с норвежскими партнерами – дорога из Финляндии на Киркенес", — рассказала министр.

Дни приграничного сотрудничества традиционно проходят в Никеле Мурманской области — приграничном с Норвегией городке. В последние годы после введения санкций и изменения курса рубля товарооборот с Норвегией стал падать, однако сейчас тенденция меняется.

Программа "Коларктик" направлена на развитие совместных проектов трех приполярных регионов России: Мурманской и Архангельской областей и Ненецкого автономного округа с приграничными территориями Финляндии, Швеции и Норвегии.

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