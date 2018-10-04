ПЕКИН, 4 окт – РИА Новости. Прекращение закупок американской нефти не создаст проблем для Китая, он может компенсировать это за счет увеличения поставок из России, Ирана и других стран, считает заместитель главы постоянного комитета исследовательского центра России и Средней Азии при Китайском нефтяном университете (Пекин) Лю Цянь.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на президента China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня сообщило, что поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликт. В начале июня СМИ сообщали, что Unipec — трейдинговая "дочка" китайской государственной нефтяной и химической корпорации Sinopec — приостановила закупки сырой нефти из США из-за растущей напряженности в торговой ситуации между двумя странами.

"На фоне американо-китайских торговых трений китайские импортеры сырой нефти беспокоились, что повышенные таможенные пошлины в отношении сырой нефти США могут привести к росту издержек импорта нефти, и поэтому в июне этого года начали постепенно сокращать импорт американской нефти", — сказал в беседе с РИА Новости Лю Цянь.

По мнению эксперта, на данный момент прекращение закупок американской нефти соответствует ожиданиям рынка.

"Американская нефть занимает лишь 4% от общего объема сырой нефти, которую импортирует Китай. Китай может компенсировать это посредством увеличения объема поставок нефти из России, Ирана и других стран. В этом году Россия почти вдвое увеличила по сравнению с прошлым годом поставки нефти в Китай по трубопроводу. Иран в условиях санкций США, вероятно, сократит поставки в Южную Корею, Японию и европейские страны, и наоборот, есть ожидания того, что увеличит поставки в Китай", — полагает аналитик.

Лю Цянь также подчеркнул, что кроме того, Китай уже дал обещание, что предоставит займ Венесуэле для увеличения объемов добычи, а также осуществит закупки ее нефти через международный рынок.

"В целом, прекращение закупок Китаем американской нефти не составит проблем для снабжения Китая сырой нефтью, но в условиях роста мировых цен на нефть, может привести к нестабильности на рынке и к дальнейшему росту", — заключил эксперт.

Конгресс США в декабре 2015 года снял эмбарго на экспорт сырой нефти, действовавшее 40 лет. В середине января 2016 года Sinopec приобрела первую партию американского "черного золота".

В 2017 году дочерняя компания Unipec импортировала из США 5,57 миллиона тонн нефти, что составляет около 10% всего американского импорта нефти. Китай является самым большим импортером американской нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2017 году Китай в общей сложности закупил за рубежом 420 миллионов тонн нефти, став крупнейшим в мире импортером этого сырья и обогнав США по этому показателю