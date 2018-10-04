Скачка цен на бензин в 2019 году не будет, заявил Козак

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство РФ удержит рост цен на моторное топливо в 2019 году в пределах инфляции, резкого роста цен в следующем году, как предрекает ряд экспертов, не будет, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Отвечая на вопрос о том, что ряд экспертов предрекают в следующем году резкий скачок цен на бензин на 4,5 рубля из-за роста акцизов и НДС, вице-премьер сказал, что "этого не будет".

"Нефть в 86 долларов для бюджета — это хорошо, для потребителей — не очень. Но мы совместными усилиями вместе с нефтяными компаниями удерживаем розничные цены на моторное топливо. Я думаю, нам удастся решить эту проблему, в том числе благодаря принятым еще весной мерам, а также путем дополнительного регулирования наших отношений с нефтяниками мы удержим рост цен на моторное топливо в пределах инфляции. Речь идет о бензине и дизельном топливе", — ответил Козак.

"Есть механизмы в рамках завершения налогового маневра, которые позволяют решить эту проблему. Экспортный нетбэк (netback, доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт минус расходы на транспорт – ред.) будем удерживать путем справедливого распределения недополученных доходов между нефтяными компаниями и государственным бюджетом. С учетом сверхдоходов бюджета от роста цен на нефть нам удастся удержать розничные цены на внутреннем рынке в пределах инфляции", — подчеркнул вице-премьер.