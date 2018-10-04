Трутнев призвал проверить эффективность освоения месторождений на шельфе

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эффективность проектов по освоению месторождений на российском арктическом шельфе требует проверки, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

Совещание о приоритетных задачах развития арктической зона РФ прошло в четверг в Москве.

"Мы сегодня, в том числе, обсудили вопрос освоения месторождений в шельфовой арктической зоне Российской Федерации. Здесь тоже надо проанализировать, как дела, может быть, внести какие-то предложения по повышению эффективности освоения шельфа", — сказал Трутнев журналистам по итогам мероприятия.