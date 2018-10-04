Аксаков предложил облагать налогом майнинг как вид бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Майнинг, как вид бизнеса, должен налогооблагаться, заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Майнинг надо налогооблагать, поскольку есть такой вид бизнеса, люди зарабатывают, многие неплохо зарабатывают, соответственно должны платить налоги", — сказал Аксаков журналистам.

По его словам, чтобы подвести майнинг под налогообложение, необходимо на законодательном уровне дать определение этому виду бизнеса.

Аксаков подчеркнул, что термин майнинг будет прописан в законе "О цифровых финансовых активах".

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в РФ не определен. В марте в Думу были внесены три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики. Их второе чтение после доработки намечено на осень. В обновленном законопроекте "О цифровых финансовых активах" майнинг определяется как "деятельность, направленная на создание цифровых финансовых активов".