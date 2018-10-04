МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основная проблема от санкций в том, что они не дают России интегрироваться в мировую экономику, заявил РИА Новости посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

"Проблема в текущей ситуации в том, что она не позволяет России интегрироваться в мировую экономику. И в этом, я думаю, заключаются ее основные последствия", — заявил он.

Дипломат пояснил, что в условиях высокой интеграции мировой экономики компании из Швейцарии нельзя назвать "исключительно швейцарскими", они работают во многих странах и учитывают международную обстановку.

"Эта конфронтация, этот дух конфронтации, который витает в воздухе, не способствует инвестициям, не способствует обмену инновациями, сотрудничеству. Он не делает все это невозможным, но, вероятно, снижает активность. Без конфронтации было бы лучше", — отметил посол.