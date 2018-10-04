Китай без проблем заместит поставки нефти из США, считает эксперт

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Китаю не составит больших проблем заместить импорт нефти из США поставками из других стран, к тому же КНР в последние годы наращивает запасы нефти, прокомментировала РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Доля поставок нефти в Китай из США невелика — около 2%. Поэтому больших проблем заместить этот объем за счет того же Ирана будет несложно. Не стоит забывать и о запасах нефти, которые Китай в последние годы наращивает. Ожидать дефицита на рынке не стоит. Однако временно это может осложнить работу НПЗ, которые полагались на эту нефть", — пояснила Грушевенко.

Агентство Рейтер в начале октября сообщило со ссылкой на президента China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня, что поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта стран.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Нефть не подпадает под эти пошлины, однако компании в Китае решили пока воздержаться от ее закупок.