В Госдуме ожидают снижение цен на товары в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Крымчане смогут ощутить изменение цен в Крыму в связи с запуском грузового движения по мосту через Керченский пролив в течение полугода, заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Грузовое движение открыто по мосту 1 октября.

По словам Аксакова, запуск грузового движения удешевит логистику доставки продуктов и товаров на полуостров. "Экономия миллиардов рублей, которая в конце концов переложится на кошельки крымчан. Я думаю, что не сразу, очевидно в течение полугода — девяти месяцев, крымчане это почувствуют. А когда будет запущен железнодорожный транспорт, а он дешевле намного, тогда все проблемы, связанные с разницей цен на территории Крыма и на материке, крымчане больше чувствовать не будут, в том числе на своем кошельке", — сказал Аксаков журналистам.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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