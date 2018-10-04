Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленную "столицу"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Крупный финансово-промышленный центр, "своего рода столицу", необходимо создать в Сибири, чтобы он помог развитию сибирских и дальневосточных регионов, заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу в интервью журналу "Неизвестная Сибирь".

По словам главы Минобороны, необходимо продолжить политику развития Сибири и Дальнего Востока, которую начали в царское время и продолжили в советское. "А чем можно привлечь сюда людей? Прежде всего, условиями жизни. Никакого иного способа, думаю, нет", – выразил уверенность он.

Шойгу напомнил, что в царское время демографическую ситуацию в Сибири пытались изменить за счет переселения за Урал жителей европейской части России, действовало даже специальное управление при министерстве внутренних дел.

"Ну а про столыпинские реформы, думаю, слышали все. Это была масштабная программа: переселенцы получали внушительные ссуды и право на льготный проезд, освобождались от части налогов. Семьям, помимо земельного надела, выдавали еще по одной тягловой и одной кормовой скотине — имеется в виду лошадь и корова", – рассказал Шойгу.

Кроме того, людей в Сибирь влекли такие гигантские государственные проекты, как строительство Транссибирской магистрали и Китайско-Восточной железной дороги. Все это давало хорошие результаты — в Сибирь тогда переселились почти пять миллионов человек, напомнил министр.

"И в советские годы эта проблема решалась. Правда, поначалу в основном за счет тысяч заключенных, которые строили Норильск, Дудинку, Комсомольск-на-Амуре, осваивали Камчатку, возводили порты", – сказал Шойгу.

Потом грянула война и начался самый сложный и тяжелый период — эвакуация предприятий в Сибирь, строительство новых заводов и фабрик, которое шло невероятными темпами, продолжил министр. Затем пришло время комсомольских строек, появились Красноярский алюминиевый завод, Красноярская, Братская и Саяно-Шушенская электростанции, прокладывалась Байкало-Амурская магистраль, перечислил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что Дальний Восток получит роль локомотива российской экономики. Он также сообщил, что в России разработают национальную программу развития региона.