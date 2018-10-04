Курганская область будет привлекать в регион иностранных инвесторов

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил, что иностранные инвесторы, которые работают в России, могут быть заинтересованы в сотрудничестве с регионом.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент Владимир Путин поручил исполнять обязанности главы региона тюменскому вице-губернатору Шумкову.

"Думаю, что те страны, которые сегодня сотрудничают с Россией, могли бы сотрудничать и с Курганской областью. У каждого региона есть свой производственный профиль — что ему делать выгоднее всего, исходя из его транспортной инфраструктуры, логистики, географии, природных и кадровых ресурсов", — сказал Шумков в интервью РИА Новости.

"Это все надо складывать и смотреть, что можно конкретно в этом регионе делать. Нужно смотреть, в каких странах есть подходящие компетенции и компании, готовые к сотрудничеству, и затем уже вести работу с ними. Все нужно делать планомерно", — продолжил собеседник.

Он добавил, что власти в первую очередь заинтересованы в проектах, которые улучшат жизнь в регионе. "А с какой иностранной или российской компанией это будет связано — это уже, поверьте мне, второй вопрос", — сказал Шумков.

"Более важно сперва разобраться с тем деловым сообществом, которое есть в Курганской области, постараться понять, какие у него есть проблемы, и постараться решить эти проблемы вместе с ним. Чтобы местные предприниматели развивались более активно, платили больше налогов, создавали больше рабочих мест, а уже потом смотреть на какие-то внешние источники", — сказал исполняющий обязанности губернатора.