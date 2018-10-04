Путин напомнил Европе о слабости Болгарии в ситуации с "Южным потоком"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем выразил надежду, что вся Европа при реализации проекта "Северный поток — 2" не будет выглядеть как Болгария, отказавшаяся в свое время от реализации газопровода "Южный поток".

"Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы", — сказал Путин.

Сотрудничество в энергетике

Одной из важнейших тем переговоров с Курцем стал газовый вопрос. Плодотворное сотрудничество Москвы и Вены в энергетической отрасли является одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия, заявил президент России.

"Наша страна бесперебойно снабжает энергоресурсами Австрию и транзитом через ее территорию другие страны Европы", — сказал он.

Курц, в свою очередь, подчеркнул важность обеспечения энергетической безопасности региона.

"Австрия поддерживает в этой связи "Северный поток — 2", — отметил премьер. Он добавил, что для Вены важно, чтобы интересы Украины как транзитного государства были соблюдены.

Путин, со своей стороны, отметил, что Москва исходит из того, что Европа наряду с Россией заинтересована в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", и он будет построен.

"Северный поток — 2" и "Южный поток"

"Южный поток" — нереализованный международный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, вместо которого в 2016 году пришел новый проект газопровода "Турецкий поток". Первоначально две ветки должны были пройти через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты так и не были утверждены. Строительство газопровода началось 7 декабря 2012 года и по плану должно было закончиться в 2015 году. Мощность "Южного потока" должна была составить 63 миллиардов кубометров газа в год. Оценочная стоимость проекта — 16 миллиардов евро. 1 декабря 2014 года президент России Владимир Путин во время переговоров в Турции заявил, что Россия не может продолжать реализацию "Южного потока" из-за неконструктивной позиции Евросоюза и что подписан меморандум о строительстве газопровода такой же мощности в Турцию, а также расширении газопровода "Голубой поток".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.