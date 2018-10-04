Путин напомнил Европе о слабости Болгарии в ситуации с "Южным потоком"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем выразил надежду, что вся Европа при реализации проекта "Северный поток — 2" не будет выглядеть как Болгария, отказавшаяся в свое время от реализации газопровода "Южный поток".
"Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела, как Болгария, проявила слабость и неспособность защитить свои национальные интересы", — сказал Путин.
Сотрудничество в энергетике
"Наша страна бесперебойно снабжает энергоресурсами Австрию и транзитом через ее территорию другие страны Европы", — сказал он.
Курц, в свою очередь, подчеркнул важность обеспечения энергетической безопасности региона.
"Австрия поддерживает в этой связи "Северный поток — 2", — отметил премьер. Он добавил, что для Вены важно, чтобы интересы Украины как транзитного государства были соблюдены.
Путин, со своей стороны, отметил, что Москва исходит из того, что Европа наряду с Россией заинтересована в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", и он будет построен.
"Северный поток — 2" и "Южный поток"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.