США прекратили поставки нефти в Китай

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает агентство Рейтер.

"Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торгового конфликта) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — сказал Чуньлинь в рамках судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Торговая война между США и Китаем

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.

Аналитики агентства S&P предупредили, что почти все товары из Китая, импортируемые в США, вскоре могут попасть под американские пошлины. "Это увеличивает вероятность того, что администрация (президента США Дональда) Трампа введет новые пошлины на импорт объемом в 250 миллиардов долларов или больше на товары его крупнейшего торгового партнера. Таким образом, почти каждый китайский товар, продаваемый в США, будет обложен пошлиной", — пишет S&P.

На фоне торгового конфликта с Китаем агентство понизило прогноз по росту ВВП США на 2018 год до 2,9% с 3% в июньском прогнозе. В 2019 году S&P ожидает роста американской экономики на 2,3%, тогда как в июле ожидался рост на 2,5%. При этом, если Белый дом, как и угрожает, введет новые пошлины, рост ВВП США в следующем году может замедлиться до 2,1%.

Санкции за сотрудничество с Россией

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом". В частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Президент США Дональд Трамп, выступая первого октября на пресс-конференции, заявил, что в сложившемся дисбалансе в торговле между США и Китаем виноват не Пекин, а руководство Соединенных Штатов прошлых лет.

Я не виню Китай, я виню наше руководство. Они не должны были допустить, чтобы это произошло", — сказал Трамп.

"Подрыв оборонно-промышленной базы США"

В среду издание Foreign Policy со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщило , что Вашингтон планирует обвинить Пекин в использовании монополии на определенные природные ресурсы для "подрыва оборонно-промышленной базы США".

"Китай намеренно организовал свой экспорт ресурсов и свою торговую политику в обрабатывающей промышленности так, чтобы подорвать лидерство Америки в критически важных отраслях", — цитирует издание исследование, проведенное по заказу Трампа.

В пример приводится ситуация с перхлоратом аммония — ключевым соединением для топлива стратегических и межконтинентальных баллистических ракет. Так, Китай, который контролирует большую часть мировых поставок этого вещества, продает его по "искусственно низким ценам", тем самым подрывая положение американских поставщиков, из-за чего они вынуждены уйти из бизнеса, утверждается в исследовании.