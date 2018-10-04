Глава Курганской области планирует развивать экономику и инфраструктуру

КУРГАН, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков назвал своими главными задачами на новом посту решение вопросов благосостояния населения, инфраструктуры и экономики.

Алексей Кокорин 2 октября покинул пост главы Курганской области в связи с переходом на новое место работы. В этот же день президент Владимир Путин поручил исполнять обязанности главы региона тюменскому вице-губернатору Шумкову.

"Проблемы универсальные. Это благосостояние населения, это инфраструктура — коммунальная, социальная, дорожно-транспортная, это состояние экономики", — сказал Шумков в интервью РИА Новости.

По его словам, вопрос первостепенной важности — разобраться с детализацией проблем. "Мы все понимаем, что происходит в том или ином регионе, но самое главное — в мелочах, в деталях. Вот когда изучу детали, тогда будет более понятно, что делать, как делать, с кем это делать и какие ресурсы использовать. Только так", — заявил врио губернатора.

Шумков подтвердил РИА Новости, что обсуждал свой взгляд на развитие региона с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, но отказался раскрыть детали встречи.

"Я бы не хотел обсуждать вещи, о которых я говорил с руководителями страны, потому что меня на это они не уполномочивали. Единственное, что могу вам сказать: постараюсь выполнить то, что обещал, и то, что было поручено", — заключил собеседник.