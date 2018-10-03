Путин уверен, что Европа заинтересована в реализации "Северного потока — 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. РФ исходит из того, что Европа наряду с Россией заинтересована в реализации проекта газопровода "Северный поток-2", и он будет построен, заявил президент России Владимир Путин.

"Исхожу из того, что мы все вместе, а мы все вместе заинтересованы в реализации проекта, и мы будем бороться за их реализацию", — сказал Путин по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.