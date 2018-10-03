С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия останется надежным поставщиком энергоресурсов в Европу.

"Хочу вас заверить, что Россия как была, есть и, безусловно, всегда будет самым надежным поставщиком, в том числе и потому, что трубопроводная система прямо от первичного источника, сейчас из Ямала и Сибири идет", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По его словам, поставки энергоресурсов надежны и лишены транзитных рисков.

"Растет объем закупок, падает собственная добыча в Европе", — добавил Путин.