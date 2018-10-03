Россия приветствует позицию Австрии по "Северному потоку — 2", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Россия приветствует позицию австрийского правительства в поддержку проекта "Северный поток-2", имеющего важное значение для всего европейского континента, заявил президент России Владимир Путин.

"OMV также участвует в строительстве трубопроводной системы "Северный поток-2". Российская сторона приветствует позицию правительства Австрии в поддержку этого проекта, имеющего важное значение для всего европейского континента", — заявил Путин в среду по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.