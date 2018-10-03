Путин отметил плодотворное сотрудничество России и Австрии в энергетике

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем. 3 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Плодотворное сотрудничество России и Австрии в энергетической отрасли является одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

"Особо хотел отметить плодотворное сотрудничество России и Австрии в энергетической отрасли. Наша страна бесперебойно снабжает энергоресурсами Австрию и транзитом через ее территорию другие страны Европы", — сказал Путин, отметив, что "несомненно, что это является одним из ключевых направлений" взаимодействия Москвы и Вены.

Несмотря на непростую конъюнктуру в мировой политике и экономике, российско-австрийские торгово-инвестиционные связи находятся на подъеме, отметил он. В прошлом году товарооборот увеличился на 40%, добавил Путин.

Говоря об экономических связях, Путин напомнил, что австрийская делегация была самой представительной на прошедшем ПМЭФ.