Путин отметил плодотворное сотрудничество России и Австрии в энергетике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Плодотворное сотрудничество России и Австрии в энергетической отрасли является одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.
Несмотря на непростую конъюнктуру в мировой политике и экономике, российско-австрийские торгово-инвестиционные связи находятся на подъеме, отметил он. В прошлом году товарооборот увеличился на 40%, добавил Путин.
Говоря об экономических связях, Путин напомнил, что австрийская делегация была самой представительной на прошедшем ПМЭФ.