OMV подключится к разработке уренгойского месторождения "Газпрома"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Соглашение между "Газпромом" и австрийским концерном OMV предполагает подключение OMV к разработке уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, заявил президент России Владимир Путин.

"Подписанная только что новая договоренность о подключении OMV к разработке уренгойского нефтеконденсатного месторождения подтверждает стратегический характер партнерства этой компании с "Газпромом", — сказал Путин в среду по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Министр энергетики РФ Александр Новак в июне говорил, что "Газпром" и OMV продолжают переговоры по сделке по обмену активами, прямая продажа OMV доли в проекте разработки ачимовских залежей Уренгойского месторождения не обсуждается. Ранее агентство Рейтер сообщило, что OMV обсуждает приобретение активов российского "Газпрома" после того, как Норвегия выразила недовольство планировавшимся обменом активами компаний.

В мае министр нефти и энергетики Норвегии Терье Совкинес высказал недовольство планировавшейся сделкой по обмену активами между "Газпромом" и OMV, в результате которой "Газпром" получит норвежские активы австрийской компании. В рамках сделки OMV должна была получить 24,98% в проекте разработки IV и V блока ачимовских отложений Уренгойского месторождения, а "Газпром" — 38,5% в норвежской OMV Norge AS. Сделка по обмену активами не предполагала денежного расчета, за исключением потенциальных платежей по ее закрытию.