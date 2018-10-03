"Черкизово" разбирается в ситуации с нарушениями в продукции "Петелинки"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Группа "Черкизово" разбирается в ситуации с обращением Россельхознадзора в суд из-за качества продукции "Петелинской птицефабрики", однако считает ситуацию странной, поскольку группа не получала от ведомства документов о передачи дела в судебные органы или протоколов исследований продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черкизово".

В среду Россельхознадзор сообщил об обращении в суд для приостановки деятельности "Петелинской птицефабрики", либо о штрафе для компании в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Основанием для обращения послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции предприятия по итогам отбора проб в одном из магазинов в Москве.

"Руководство группы "Черкизово" в настоящее время разбирается со сложившейся ситуацией, которая видится компании несколько странной — поскольку "Черкизово" не получило ни официальных документов Россельхознадзора о передачи дела в судебные органы, ни протоколов исследований продукции", — сообщили в свою очередь в "Черкизово".

В пресс-службе указали, что, согласно информации на сайте Россельхознадзора, отбор проб продукции производился в торговых точках. "Следовательно, необходимо принимать во внимание условия транспортировки и температурный режим хранения в рознице — от этих показателей напрямую зависит качество продукции. Без официальных протоколов исследований и актов отбора проб невозможно провести расследование и сделать выводы", — указали в группе.

В то же время в среду были проведены дописследования продукции "Петелинской птицефабрики". "Никаких нарушений норм специалисты не выявили", — добавили в компании. "Черкизово" подчеркивает, что качество продукции является главным приоритетом группы.

"Общий объем инвестиций "Черкизово" в биобезопасность производственных объектов группы только за последние два года составил более 3 миллиардов рублей. Инфраструктура, технологии и регламенты биобезопасности на предприятиях полностью отвечают российским и международным требованиям. Последняя проверка Россельхознадзора на птицефабрике "Петелинская" проводилась в июне 2018 года. По результатам проверки отклонений не выявлено", — заключили в "Черкизово".