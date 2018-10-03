С-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Австрии обеспечивает безопасность не только Вене, но и всей Европе, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На протяжении 50 лет у нас есть хорошее сотрудничество между Австрией и Россией. Это сотрудничество только растет, и оно дает энергетическую безопасность не только для Австрии, но и для Европы. У нас 50 лет поставок газа из России – мы отпраздновали юбилей в этом году. Если оглянуться назад, мы увидим, что эти поставки всегда были стабильными, даже в самые сложные политические времена", — заявил Курц.