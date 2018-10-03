МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия ищет механизмы, чтобы российские компании продолжили работать в Иране без ущерба от возможных санкций США, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Безусловно, нужно с юридической точки зрения оценивать дальнейшие возможности и механизмы взаимодействия с Ираном, чтобы наши компании не понесли ущерба, особенно публичные компании. Мы сегодня этим занимаемся, ищем такие инструменты и механизмы", — сказал Новак.

Он не уточнил, какие это могут быть механизмы, чтобы не создавать риски для компаний. Новак еще раз подчеркнул, что Россия выступает против санкций к Ирану.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.