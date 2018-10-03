МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия не ожидает выхода участников из "Северного потока-2", часть компаний заявляла о намерении остаться в проекте при любых обстоятельствах, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Мы не рассчитываем на то, что кто-то должен выйти. Есть заявления отдельных компаний, что они при любых обстоятельствах не выйдут. Кто-то, если их спрашивают: "а что если" и называют самый критичный вариант, естественно, они ничего другого не ответят", — сказал Новак.

Он отметил, что проект является окупаемым и привлекательным для партнеров "Газпрома".

Ранее в среду главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бэн ван Берден заявлял, что компании придется рассмотреть вариант выхода из "Северного потока-2", если США введут санкции против зарубежных участников этого проекта.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.