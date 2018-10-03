Дефицита нефти на рынке из-за санкций США к Ирану не будет, уверен Новак

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Нефтедобывающие страны смогут покрыть объемы нефти, которые могут уйти с рынка из-за санкций в отношении Ирана, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Есть много факторов, которые нужно смотреть, считать, прогнозировать, но фундаментально, в целом у нефтедобывающих стран есть все возможности, чтобы сохранить баланс спроса и предложения", — сказал Новак, отвечая на вопрос, смогут ли страны ОПЕК+ покрыть дефицит нефти на рынке, который может образоваться из-за санкций США к Ирану.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.