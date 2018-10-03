Для России важен не уровень цены нефти, а его стабильность, заявил Новак

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. России важен не столько определенный уровень цены нефти, сколько его стабильность, заявил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели (РЭН).

"Сегодня президент России Владимир Путин сказал, что Россию устраивает цена и в 65-75 долларов. Для нас важно, чтобы цена была стабильной, волатильность была не такой большой, как в 2014-2015 годах или сегодня, когда цена может подрасти, а потом сильно обвалится, если вдруг будет перепроизводство на рынке. Поэтому пусть лучше она будет менее волатильной, но на более стабильных показателях", — сказал Новак, отвечая на вопрос, какой уровень цены был бы комфортен для России.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent на 18.57 мск среды торговался на уровне 85,24 доллара за баррель с ростом к предыдущему закрытию на 0,5%.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.