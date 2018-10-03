Россия подписала соглашение о борьбе с нерегулируемым выловом в Арктике

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия подписала международное соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, говорится в сообщении Росрыболовства.
"Цель соглашения — создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в этом районе. От Российской Федерации подпись под документом поставил заместитель министра сельского хозяйства России — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков", — добавляет ведомство. При этом Росрыболовство указывает, что именно позиция России позволила зафиксировать особую роль прибрежных государств в Арктике.
"Согласован механизм принятия решений по соглашению, предложенный российской стороной: все решения, касающиеся вопросов существа, будут приниматься всеми странами коллективно", — говорится в сообщении. Глава Росрыболовства отметил, что в Арктическом регионе сформирована уникальная экосистема, сохранение которой должно относиться к одной из приоритетных задач мирового сообщества.
Документ вступает в силу через 30 дней с даты получения депозитарием всех документов от государств и Евросоюза о ратификации, принятии или утверждении соглашения или присоединении к нему. Соглашение будет действовать в течение 16 лет с даты его вступления в силу.