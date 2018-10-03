Санкции США против Ирана сильно влияют на нефтяные цены, заявил Новак

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Обещания США ввести санкции против Ирана и их попытки влиять на решения ОПЕК+ оказывают самое существенное влияние на цены нефти, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"Первый и главный фактор — возможное введение санкций против Ирана с ноября. Участники рынка не понимают, как это повлияет на рынок — можно только предполагать, будут ли потребители иранской нефти продолжать ее покупать", — сказал Новак.
"Второй фактор. Заявляется — давайте ОПЕК+ предпримет действия по росту добычи нефти в компенсацию будущего падения экспорта в Иране", — сказал Новак.
"Это факторы неопределенности, которые дезинформируют и дестабилизируют прогноз рынка, поэтому фьючерсы так сильно реагируют… Идут словесные интервенции и прогнозы, которые могут и не сбыться", — сказал Новак.
Президент США неоднократно обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что организация "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.