Глава Минэнерго России провел встречу с министром нефти Ирака

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" встретился с министром нефти Ирака Джаббаром Али Хусейном Аль-Луэйби, сообщается на сайте Минэнерго.

Российский министр отметил, что кооперация в нефтегазовом секторе является одним из приоритетных направлений сотрудничества России и Ирака, также успешно функционирует механизм межведомственной рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

"Высоко оцениваем результаты деятельности группы и рассчитываем на успешное продолжение ее работы", — сказал глава Минэнерго.

По словам Новака, при участии российских нефтяных компаний в Ираке идет разработка одного из крупнейших месторождений в мире "Западная Курна – 2", его запасы составляют порядка 13 миллиардов баррелей. Также укреплению диалога на энергетическом направлении способствует взаимодействие по линии ОПЕК.

"Россия заинтересована в том, чтобы зарекомендовавший свою эффективность совместный министерский мониторинговый комитет продолжал работу. Готовы обсуждать расширение его функционала в части обмена информацией о состоянии нефтяных рынков", — добавил Новак.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.