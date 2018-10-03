Глава Минэнерго России провел встречу с министром нефти Ирака

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" встретился с министром нефти Ирака Джаббаром Али Хусейном Аль-Луэйби, сообщается на сайте Минэнерго.
"Высоко оцениваем результаты деятельности группы и рассчитываем на успешное продолжение ее работы", — сказал глава Минэнерго.
По словам Новака, при участии российских нефтяных компаний в Ираке идет разработка одного из крупнейших месторождений в мире "Западная Курна – 2", его запасы составляют порядка 13 миллиардов баррелей. Также укреплению диалога на энергетическом направлении способствует взаимодействие по линии ОПЕК.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.