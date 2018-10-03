СУЭК стала победителем конкурса "МедиаТЭК-2018"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем в двух номинациях Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2018", сообщает пресс-служба СУЭК.

Приз в номинации "Популяризация профессий ТЭК" присужден СУЭК за комплексный проект "70-летие Дня шахтера". В течение 2017 года СУЭК реализовала около 200 мероприятий в рамках празднования профессионального праздника горняков России. Среди задач проекта — укрепление престижа шахтерской профессии, информирование жителей нашей страны о важности угольной отрасли для социально-экономического развития России.

Кроме того, первое место как "Лучшее корпоративное СМИ" среди компаний ТЭК завоевала газета "События и люди", рассказывающая о деятельности СУЭК.

Церемония награждения состоялась в рамках деловой программы проходящего в Москве международного форума "Российская энергетическая неделя." Награду заместителю генерального директора АО "СУЭК" Сергею Григорьеву вручили министр энергетики РФ Александр Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.