Ивановские аграрии примут участие в Российской агропромышленной выставке

ИВАНОВО, 3 окт — РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Ивановской области примут участие в юбилейной двадцатой Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Главный отраслевой форум страны пройдет с 10 по 13 октября в Москве.

"Сельскохозяйственные предприятия Ивановской области в рамках агрофорума представят племенные породы сельскохозяйственных животных — крупного рогатого скота, лошадей, овец. В числе участников "Золотой осени" — более 10 предприятий", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что предприятия АПК Ивановской области традиционно успешно выступают на выставке "Золотая осень". В прошлом году участниками конкурса племенных сельскохозяйственных животных различных пород стали четыре животноводческих хозяйства. Все они награждены золотыми медалями за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что в этом году Ивановская область вошла в число регионов-лидеров по доведению средств государственной поддержки сельского хозяйства непосредственным получателям. Так, на поддержку агропромышленного комплекса привлечены федеральные средства в сумме около 300 миллионов рублей. В бюджете региона на эти цели в текущем году предусмотрено 152,1 миллиона рублей. Как отметили в пресс-службе, по поручению главы региона Станислава Воскресенского размер поддержки на региональном уровне увеличен в полтора раза.

Кроме того, по словам представителя пресс-службы, в этом году Минсельхозом России одобрено 25 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса Ивановской области с использованием механизма льготного кредитования. Из них пять инвестиционных кредитов на строительство объектов животноводства, один — на модернизацию технологического оборудования для переработки молока и 19 кредитов — на приобретение техники и оборудования. Общий размер одобренных кредитов составил свыше 2,8 миллиарда рублей, с учетом собственных средств сельхозпредприятий объем инвестиций превысит 3,4 миллиарда рублей.

Юбилейная российская агропромышленная выставка "Золотая осень" объединит масштабную экспозицию достижений отечественных сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу, в рамках которой обсудят перспективы развития отрасли. Во всех разделах выставки основной акцент будет сделан на демонстрации экспортных возможностей российского агробизнеса.

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