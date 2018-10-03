Путин оценил аргументы в пользу покупки ЕС американского СПГ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает не очень правильным аргумент, согласно которому Европе следует закупать американский СПГ вместо российского, чтобы обезопасить себя от санкций.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что странам ЕС следует закупать СПГ из Америки вместо РФ для обеспечения своей безопасности, Путин ответил: "Вы знаете, аргумент, по-моему, не очень работает. Я понимаю Дональда, он борется за интересы своей страны, за интересы своего бизнеса и правильно делает. Я бы на его месте поступал также. В данном случае американский СПГ на европейском рынке дороже не немножко, а на 30%. Это не немножко, а даже запредельно много".

"Что касается того, что звучит аргумент "мы вас защищаем, а вы покупаете у нас то, что вам невыгодно" — мне это кажется тоже не очень правильным аргументом. Он к чему приводит — он приводит к тому, что европейцы сейчас заговорили о независимости в оборонной сфере, заговорили о том, что они должны создать свой оборонный союз, который якобы не будет разрушать НАТО, но, тем не менее, будет создавать возможность для полноценной оборонной политики европейских государств. Вот к чему приводят, на мой взгляд, такие заходы", — продолжил он, выступая на пленарном заседании РЭН.

"Поэтому, я уверен, что жизнь очень многое скорректирует", — заключил Путин.

Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Он считает совершенно неприемлемым, что ФРГ платит миллиарды за российский газ и планирует построить для него новый трубопровод ("Северный поток-2"), тогда как Соединенные Штаты должны ее защищать как союзника по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше Берлина. Одним из важнейших поставщиков газа в ЕС в настоящее время является Россия. В конце сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал, что США оказывают серьезное давление на Европу по энергосотрудничеству с Россией, это является "абсолютно неприемлемым политическим нажимом".

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.