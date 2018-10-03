Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1%

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 25 сентября по 1 октября вторую неделю подряд остается на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция ускорилась до 0,1% в период с 18 по 24 сентября, до этого была на нулевом уровне три недели подряд, с 28 августа по 17 сентября. Ранее, две недели с 14 по 27 августа, инфляция также держалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца и пшено выросли на 2,4%, сахар-песок подорожал на 0,9%, куры – на 0,7%, говядина, баранина, колбасы, мясные консервы, стерилизованное молоко, подсолнечное масло, пшеничный хлеб и рис – на 0,2%. Одновременно мороженая рыба и гречневая крупа подешевели на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1%, при этом морковь стала дешевле на 4%, яблоки – на 2,8%, картофель – на 2,7%, лук – на 2,4%. В то же время цены на огурцы и помидоры выросли на 6,3% и 3,1% соответственно.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.