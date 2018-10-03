МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить преемственность в бюджете 2019 года, продолжить работу по реализации ранее начатых партийных инициатив.

"В федеральном бюджете 2019 года важно обеспечить преемственность, продолжить работу по реализации ранее начатых партийных инициатив, которые выдержали проверку на прочность, оказались востребованы и по которым еще предстоит сделать что-то достаточно значимое", — заявил Медведев в среду на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России".

Он отметил, что нужно продумать, как ЕР в дальнейшем будет работать с партийными проектами: по его словам, многие из них оказались весьма востребованными и полезными, внесли свой вклад в социально-экономическое развитие регионов.

"Нам сегодня нужно посмотреть и на то, как эти проекты накладываются на национальные цели развития, которые были поставлены в указе президента от 7 мая текущего года. Эти цели, как известно, нашли свое отражение в проекте федерального бюджета, работа над ним в комитетах началась, а также нашли свое отражение в основных направлениях деятельности правительства, которые я подписал совсем недавно", — добавил глава кабмина.

Очевидно, подчеркнул он, что существует много проблем, которые особенно значимы для граждан страны, и именно на них всегда были нацелены партийные проекты.

"И в этом направлении была выстроена работа депутатского корпуса "Единой России" и на федеральном уровне, и на местах. И именно при формировании бюджетов всех уровней мы стараемся защищать расходы на эти цели, именно так с проектом бюджета в целом работает наша фракция в Государственной думе", — сказал Медведев.