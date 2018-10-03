МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечить преемственность в бюджете 2019 года, продолжить работу по реализации ранее начатых партийных инициатив.
Он отметил, что нужно продумать, как ЕР в дальнейшем будет работать с партийными проектами: по его словам, многие из них оказались весьма востребованными и полезными, внесли свой вклад в социально-экономическое развитие регионов.
"Нам сегодня нужно посмотреть и на то, как эти проекты накладываются на национальные цели развития, которые были поставлены в указе президента от 7 мая текущего года. Эти цели, как известно, нашли свое отражение в проекте федерального бюджета, работа над ним в комитетах началась, а также нашли свое отражение в основных направлениях деятельности правительства, которые я подписал совсем недавно", — добавил глава кабмина.
Очевидно, подчеркнул он, что существует много проблем, которые особенно значимы для граждан страны, и именно на них всегда были нацелены партийные проекты.
"И в этом направлении была выстроена работа депутатского корпуса "Единой России" и на федеральном уровне, и на местах. И именно при формировании бюджетов всех уровней мы стараемся защищать расходы на эти цели, именно так с проектом бюджета в целом работает наша фракция в Государственной думе", — сказал Медведев.