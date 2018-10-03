Самую дорогую бутылку виски продали на аукционе более чем за $1 млн

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самую дорогу бутылку виски в мире продали на аукционе в столице Шотландии Эдинбурге за 848 тысяч фунтов стерлингов (более одного миллиона 100 тысяч долларов), сообщает Bloomberg.

Ранее издание Daily Express сообщило, что бутылка 60-летнего шотландского виски Macallan будет выставлена на аукционе в Эдинбурге в октябре, ее ожидаемая стоимость составляла до 900 тысяч фунтов. Аукцион Bonhams Whisky Sale проходит в Эдинбурге 3 октября.

По данным агенства, данная бутылка продавалась вместе со специальной подставкой для графинов. Ее предыдущий владелец купил ее напрямую от завода Macallan в 1994 году. Сумма, за которую он ее приобрел, не называется.

Издание добавляет, что неизвестно, сколько из 12 выпущенных бутылок виски до сих пор существует. Одна из них была уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011 году. Также считается, что одна из них уже была открыта.

В 1986 году компания выпустила всего 12 бутылок напитка, получивших наименование "Macallan Valerio Adami 1926" в честь итальянского художника Валерио Адами. Одна из бутылок коллекции в мае этого года была продана аукционным домом Bonhams в Гонконге примерно за 815 тысяч фунтов, что сделало ее самой дорогой когда-либо проданной на аукционе бутылкой шотландского виски.