Самую дорогую бутылку виски продали на аукционе более чем за $1 млн

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самую дорогу бутылку виски в мире продали на аукционе в столице Шотландии Эдинбурге за 848 тысяч фунтов стерлингов (более одного миллиона 100 тысяч долларов), сообщает Bloomberg.
По данным агенства, данная бутылка продавалась вместе со специальной подставкой для графинов. Ее предыдущий владелец купил ее напрямую от завода Macallan в 1994 году. Сумма, за которую он ее приобрел, не называется.
Издание добавляет, что неизвестно, сколько из 12 выпущенных бутылок виски до сих пор существует. Одна из них была уничтожена в результате землетрясения в Японии в 2011 году. Также считается, что одна из них уже была открыта.
В 1986 году компания выпустила всего 12 бутылок напитка, получивших наименование "Macallan Valerio Adami 1926" в честь итальянского художника Валерио Адами. Одна из бутылок коллекции в мае этого года была продана аукционным домом Bonhams в Гонконге примерно за 815 тысяч фунтов, что сделало ее самой дорогой когда-либо проданной на аукционе бутылкой шотландского виски.