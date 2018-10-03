Жизнь заставит реализовать проекты по поставкам в Европу газа, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Объем поставок российского газа в Европу растет — жизнь заставит реализовать проекты подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя газовые проекты РФ и их загруженность.

"Объем поставок нашего газа в Европу растет. В прошлом году он был уже около 194 миллиардов "кубов", в этом году будет уже 200 миллиардов "кубов", может даже больше. У нас практически загружены все наши инфраструктурные возможности, "Голубой поток" в Турцию, "Северный поток-1" загружен полностью, "Ямал-Европа" полностью загружен, почти к 100 процентам приближается, а потребность растет. Это просто жизнь заставит реализовать проекты подобного рода", — заявил президент в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.