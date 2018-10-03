Россия может реализовать "Северный поток — 2" своими силами, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия в состоянии реализовать проект "Северного потока-2" своими силами, нерешаемых проблем нет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели в ответ на заявление главного исполнительного директора Shell Бэна ван Бердена о возможности выхода компании из проекта газопровода в случае санкций США.

"Мы все прекрасно понимаем, мы реалии понимаем. Мы реализуем проект собственными силами, у нас нет здесь проблем, и их не будет, то есть они могут возникнуть, конечно, но мы их решим", — сказал Путин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Ранее США требовали от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.