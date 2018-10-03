Путин заявил, что поставки энергоресурсов в Европу выше политических интриг

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели о поставках энергоресурсов в Европу, заявил, что есть вещи "выше политических интриг".

"Есть вещи, которые выше политических интриг. Скажем, мы говорим о поставках в Федеративную республику Германия. Не все знают, что в ФРГ принято решение о закрытии атомной энергетики, а атомная энергетика дает в общем балансе энергетическом 34%. А чем этот вакуум закрывать?", — сказал Путин.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.