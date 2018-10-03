Рост цен на нефть связан с ожиданием решения по Ирану, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Рынок нефти сейчас сбалансирован, текущий рост цен связан с ожиданием решения по Ирану и снижением добычи в ряде стран, в том числе в Венесуэле и Северной Африке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Рынок сбалансирован сейчас. То, что растет цена на нефть — это даже не столько результат уже нашей деятельности, сколько результат в значительной степени приходящих обстоятельств — ожиданий решений по Ирану, скажем. Кстати, незаконных абсолютно решений и вредных для мировой экономики. Это снижение добычи в Северной Африке в связи с рядом политических обстоятельств. Это снижение добычи в Венесуэле", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.