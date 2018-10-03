МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Новатэк" не сможет принять инвестиционного решения (FID) относительно проектов создания перевалочных СПГ-терминалов на Камчатке и в Мурманске без изменений в законодательстве, разрешающих судам под иностранным флагом каботаж СПГ по Северному морскому пути, при этом Минтранс РФ заявляет, что не видит достаточных оснований для этого, заявил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"На Камчатке проводилось совещание под руководством премьер-министра (РФ Дмитрия Медведева — ред.), где рассматривался вопрос по созданию терминала, проводилось совещание под председательством вице-премьера Максима Акимова, и были даны соответствующие поручения для того, чтобы внести дополнение в сегодняшнюю законодательную базу в части каботажных перевозок внутри России", — сказал Михельсон в кулуарах Российской энергетической недели.

"И вот на эти поручения Минтрансу мы получаем ответы, которые не решают никаких проблем. Ни о чем. Последнее, что я получал: "Мы не видим достаточных оснований для рассмотрения этого вопроса". Для меня это очень удивительно. И пока, конечно, не будет такого решения, у нас не будет возможности принять инвестиционное решение", — резюмировал он.

Медведев в августе поручил Минтрансу и Минпромторгу до 10 сентября проработать вопрос о каботажных перевозках сжиженного природного газа (СПГ) и газового конденсата судами под иностранным флагом, об этом сообщалось на сайте кабмина.

Чуть ранее в августе Михельсон заявлял, что "Новатэк" обратился в Минтранс с просьбой разрешить компании каботажные перевозки СПГ по Севморпути судами не только под флагом России. Он отмечал, что принятые поправки к Кодексу торгового мореплавания не позволяют использовать 15 газовозов "Ямал СПГ" для каботажа между Сабеттой и перевалочными пунктами в Мурманске и на Камчатке без соответствующего разрешения правительства РФ.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.