Россия намерена продвигать диалог экспортеров нефти, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РФ будет и дальше продвигать диалог нефтедобывающих стран для создания условий для устойчивого развития отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия будет и дальше продвигать диалог нефтедобывающих стран, чтобы обеспечить стабильность нефтяной конъюнктуры, создать условия для устойчивого развития отрасли, для реализации долгосрочных инвестиционных планов", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.