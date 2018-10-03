МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вмешательство в рыночные процессы ценообразования на энергоносители и регулирование цен, как в СССР, до добра не доведет, сказал в ходе пленарного заседания РЭН президент России Владимир Путин.

"Лучше не вмешиваться в эти процессы рыночные, не пытаться получить какие-то конкурентные преимущества с помощью политических инструментов и не пытаться регулировать, как в Советском Союзе, цены, это до добра не доводит", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром Российской энергетической недели-2018.