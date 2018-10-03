МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Цена на российский газ для Европы всегда будет конкурентоспособной, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы — традиционный поставщик, притом трубопроводного газа. Делаем это с 60-х годов, делаем это в высшей степени ответственно, профессионально, по очень конкурентоспособным ценам для европейского рынка. Если посмотреть на особенности рынка газа в целом, то цена зависит от количества и от объемов продаж. Между Россией и Европой такое расстояние, что оптимальным является поставка именно трубопроводного газа, и цена будет всегда конкурентоспособной. Всегда", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.