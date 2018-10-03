В России продолжится масштабное обновление тепловой генерации, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Масштабное обновление тепловой генерации в России продолжится, будет осуществляться внедрение цифровых решений в энергосетевой комплекс страны, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.

"Мы продолжим масштабное обновление тепловой генерации в России, будем внедрять цифровые решения в энергосетевом комплексе страны. Видим в этих мерах ответ на глобальные вызовы, с которыми сталкивается электроэнергетика в целом", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании РЭН.

Президент также отметил прогнозы экспертов, согласно которым потребление электроэнергии в мире к 2040 году увеличится вдвое, а спрос на нефть, уголь, газ и другие источники вырастет примерно но 30%.

"Такие тенденции открывают возможность для наращивания экспорта самой электроэнергии и технологий ее производства", — подчеркнул Путин.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.