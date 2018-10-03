Верховный суд РФ отправил на пересмотр спор ФАС с НМТП

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Верховный суд России отменил судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным решение ФАС о том, что ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) установило монопольно высокие цены на перевалку грузов, в том числе нефти, в порту Новороссийска, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы.

Нижестоящие суды ранее также признали незаконными два предписания антимонопольного органа в адрес НМТП — с требованиями установить экономические обоснованные цены на услуги в рублях и перечислить в бюджет доход в размере 9,7 миллиарда рублей, полученный, по мнению ФАС, в результате нарушения закона.

Как указала ранее в судах ФАС, тарифы на услуги НМТП по перевалке руды, удобрений, контейнеров, металлов, нефти и нефтепродуктов были установлены в долларах. Так, тариф на погрузку нефтепродуктов составлял 3 доллара за тонну. В начале 2014 года потребители платили около 98 рублей, а в начале 2015-го — около 169 рублей, то есть цена увеличилась, как установила ФАС, на 72%, рентабельность в 2015 году достигла 300%.

Суды трех инстанций, однако, согласились с доводами НМТП о том, что анализ товарного рынка был проведен антимонопольным ведомством некорректно, в частности, были неправильно определены географические границы рынка, в связи с чем неправильно сделан вывод о монопольном положении заявителя. Как пояснил в суде НМТП, в одном регионе с портом Новороссийска функционируют порты Туапсе, Керчи, украинские порты, поэтому НМТП не является монополистом. Порт также отметил, что государство отменило регулирование тарифов по причине имеющейся на рынке в данном регионе конкуренции.

Судья ВС РФ, рассмотрев ранее кассации ФАС и "Роснефти", пришел к выводу, что нижестоящие суды не полностью исследовали материалы дела и передал дело на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам. На заседании коллегии в среду стороны изложили свои доводы, которые приводились ими в нижестоящих судах. Представитель НМТП, в частности, заявил, что сумма возврата денежных средств не обоснована. По его словам, из годовой выручки за оказание услуг в 16 миллиардов рублей требуют вернуть больше половины. В свою очередь представитель "Роснефти", потребителя услуг НМТП, заявил, что в связи с необоснованным повышением портом цен расходы компании увеличились на 48 миллионов рублей в месяц.

В апреле 2017 года ФАС сообщала, что предписала НМТП и трем стивидорным компаниям группы Global Ports перечислить в бюджет 16,8 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением. Позже НМТП выиграл судебные споры с ФАС в судах трех инстанций, а Global Ports заключила с ФАС мировое соглашение, условия которого не разглашались.