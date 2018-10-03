Путин призвал не связывать диалог вокруг энергетики с политикой

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Достижение прогресса в области мировой энергетики можно достичь за счет конструктивного диалога всех участников рынка без политической подоплеки, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на "Российской энергетической неделе".

"Убеждены, что обеспечить прогресс в мировой энергетике и надежную энергетическую безопасность всей нашей планеты может только глобальное партнерство, работы по общим, одинаковым для всех правилам и, конечно, прозрачный конструктивный диалог всех участников рынка без какой-либо политической подоплеки", — заявил Путин.