Путин назвал приемлемые для России цены на нефть

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россию вполне устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Президент Трамп… считает, что эта цена высока. Но мне кажется, что он отчасти прав. Нас вполне устроит 65-70-75 долларов за баррель", — подчеркнул глава государства.

По его словам, этого достаточно для эффективной работы энергокомпаний и инвестиционного процесса.

При этом Путин отметил, что текущая более высокая цена на нефть — в значительной степени результат работы американской администрации.

"Вот эти ожидания от введения санкций в отношении Ирана, политические проблемы в Венесуэле. Смотрите, что в Ливии происходит — государство разрушено, вот результат безответственной политики. Это напрямую отражается в мировой экономике. Нам нужно не только в энергетике, но и в политической сфере теснее работать друг с другом, чтобы не допускать таких сбоев", — добавил президент.

Он подчеркнул, что сейчас рынок нефти сбалансирован, а рост цен связан с ожиданием решения по Ирану и снижением добычи в ряде стран.

"У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало", — заявил Путин.

Глава государства также отметил, что Россия может нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, если это потребуется.

Договоренности с ОПЕК

В конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Позднее договор продлили до конца 2018 года. В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. На практике это будет означать суммарное увеличение добычи на миллион баррелей в сутки.

При этом Трамп неоднократно обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он утверждал, что организация "манипулирует" рынком нефти и должна это прекратить.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.