Siemens и "ТАИФ" подписали соглашение по углублению сотрудничества

КАЗАНЬ, 3 окт — РИА Новости. Генеральный директор ОАО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и президент "Сименс" в России Александр Либеров в среду подписали соглашение о сотрудничестве, расширяющее взаимодействие компаний в части прозрачности закупок оборудования и реализации совместных проектов в области энергетики, сообщает российская компания.

Соглашение было подписано в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова, президента концерна Siemens AG Джо Кэзера и первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера в рамках Российской энергетической недели в Москве.

"Новый документ является дополнением и продолжением реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве группы "ТАИФ" и компании "Сименс", заключенного в 2014 году. Вновь подписанный документ позволит расширить взаимодействие в части обеспечения прозрачности прямых закупок предприятиями группы "ТАИФ" оборудования, комплектующих, запасных частей производства компании Siemens", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в соглашении партнеры подтверждают продолжение реализации совместных проектов в области энергетики, автоматизации технологических процессов и комплексного учета ресурсов, внедрения современного электротехнического оборудования для систем энергоснабжения промышленных предприятий, энергосберегающих технологий.

Компания отмечает, что в настоящий момент Siemens реализует проект строительства парогазовой электростанции мощностью 495 МВт на условиях "под ключ" на ПАО "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу "ТАИФ"). Концерн Siemens также заинтересован в участии в реализации других масштабных инвестиционных проектов группы.

"Сотрудничество с такой крупной компанией, как "ТАИФ", открывает для нас новые возможности в области энергетики, нефтехимии и нефтепереработки. Имея богатый опыт и располагая современными технологиями, "Сименс" сможет стать надежным партнером по многим проектам в сфере модернизации существующих производственных площадок и строительстве новых объектов", — отметил Либеров.

"Предприятия группы компаний "ТАИФ" работают в высоконкурентной среде на отечественном и мировом рынке полимеров. Залогом успешной работы в таких условиях является постоянный поиск самых передовых и эффективных решений по модернизации и оптимизации технологических процессов производства. Мы рады тесному успешному взаимодействию с компанией "Сименс", которая является мировым лидером в области энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, а также в области цифровых решений", — сказал генеральный директор ОАО "ТАИФ" Шигабутдинов.

ТАИФ – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, объединяющая 47 дочерних и зависимых компаний, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, основные из них: нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. ОАО "ТАИФ" является крупнейшим холдингом среди предприятий нефтехимической отрасли России по объемам производства.

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