Рост расчетов в нацвалютах станет сигналом для США, заявили в РФПИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Рост расчетов в нацвалютах станет сигналом для США, что их политика отталкивает многие страны от проведения транзакций в долларах, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Чем больше будет расчетов в национальных валютах, тем действительно это будет и стабильнее для расчетов, и это будет важный сигнал для Соединенных Штатов, что своей политикой они отталкивают многие страны от ведения транзакций в долларах", — сказал он журналистам в кулуарах РЭН.

Правительство прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики РФ от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, но планов полностью отказаться от доллара нет, сообщила ранее в среду пресс-служба кабмина РФ.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.