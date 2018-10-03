Песков вручил награды победителям конкурса "МедиаТЭК"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков наградил победителей четвертого конкурса "МедиаТЭК".

Песков выразил признательность участникам конкурса и поблагодарил их за участие.

"Мы признательны вам, что вы стараетесь как можно объективнее рассказывать о тех процессах, которые происходят в энергетике", — сказал Песков перед вручением.

Он отметил, что всего было получено порядка 400 работ из более чем 50 регионов.

Награждены были как крупные средства массовой информации, так и региональные издания.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром Российской энергетической недели 2018.