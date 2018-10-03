Нижнекамскнефтехим подписал соглашение с Deutsche Bank AG на €240 миллионов

КАЗАНЬ, 3 окт — РИА Новости. Компания "Нижнекамскнефтехим" (входит в группу компаний "ТАИФ") подписала долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes на сумму около 240 миллионов евро для финансирования контракта с Siemens в рамках проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт, сообщает "Нижнекамскнефтехим".

Соглашение было подписано генеральным директором ПАО "Нижнекамскнефтехим" Азатом Бикмурзиным и руководителем глобального управления торгового финансирования, руководителем департамента коммерческих банковских услуг по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Deutsche Bank AG Даниэлем Шмандом в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова в рамках Российской энергетической недели.

"ПАО "Нижнекамскнефтехим" подписало долгосрочное кредитное соглашение под покрытие страховым полисом Euler Hermes на сумму около 240 миллионов евро на срок до конца 2033 года. Средства кредитной линии будут направлены на финансирование контракта с Siemens в рамках реализуемого "Нижнекамскнефтехимом" проекта по строительству новой электростанции мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС)", — говорится в сообщении.

Кредитором выступит консорциум из шести банков, представляющих, главным образом, ФРГ, и организованный Deutsche Bank AG. Помимо Deutsche Bank AG первоначальными кредиторами являются UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg, Германский центральный кооперативный банк (DZ BANK AG).

ПАО "Нижнекамскнефтехим" — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Основные производственные мощности расположены в Нижнекамске. В ассортименте выпускаемой продукции более 120 видов, продукция экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.

ТАИФ – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, объединяющая 47 дочерних и зависимых компаний, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, основные из них: нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. ОАО "ТАИФ" является крупнейшим холдингом среди предприятий нефтехимической отрасли России по объемам производства.

Deutsche Bank AG – лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания Euler Hermes – мировой лидер в области страхования и управления дебиторской задолженностью, а также признанный эксперт в сфере кредитного страхования.

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